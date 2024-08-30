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В атаке на курское приграничье принимала участие американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, выступающая на стороне Украине Украину. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, сообщается в Telegram-канале представительства.
«Курская авантюра во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников. Это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group», – отметил Полянский.
В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.
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Александр Климов