ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ, рассказал Алаудинов

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Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ распыляют с дронов непонятный газ над Курской областью. По данным военных, вещество распылял гексакоптер «Баба-яга».
«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», – сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Аллаудинов также заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области. Согласно отчету, войска противника пересматривают свою стратегию.
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Лия Мурадьян