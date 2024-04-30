В Белоруссии задержали молодых людей, готовивших диверсии по заданиям Украины

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko
В Белоруссии полиция задержала молодых людей, которые по заданиям украинских спецслужб собирали разведывательные данные, а также принимали участие в подготовке диверсий и терактов. Об этом сказано в фильме, показанном в эфире телеканала ОНТ.
По версии авторов сюжета, некий Даниил Гарасим 2005 года рождения в декабре 2023 года по заданию украинского куратора, снял место дислокации ракетной бригады ВС Белоруссии в городе Осиповичи Могилевской области. Контакт с юношей установили в экстремистском Телеграм-чате.
В январе молодого человека задержали на одной из ж/д станций при транспортировке тормозного башмака, при помощи которого планировалось пускать поезда под откос.
В фильме также рассказывают о деятельности ячейки анархистского движения «Черные соловьи», организатором которого является 16-летняя гражданка Украины Мария Мисюк, 2 года назад переехавшая с родителями в Белоруссию.
Весной и летом 2023 года Мисюк завербовала пятерых студентов колледжей из разных белорусских городов и посёлков. По заданию кураторов с Украины молодые люди готовились к диверсиям и терактам, в частности отрабатывали задачи подрыва зданий органов внутренних дел и прокуратуры в городе Барановичи.
Участников экстремистской ячейки задержали в начале декабря 2023 года, у них изъяли самодельное взрывное устройство и материалы для изготовления взрывчатки.
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В январе молодого человека задержали на одной из ж/д станций при транспортировке тормозного башмака, при помощи которого планировалось пускать поезда под откос.
В фильме также рассказывают о деятельности ячейки анархистского движения «Черные соловьи», организатором которого является 16-летняя гражданка Украины Мария Мисюк, 2 года назад переехавшая с родителями в Белоруссию.
Весной и летом 2023 года Мисюк завербовала пятерых студентов колледжей из разных белорусских городов и посёлков. По заданию кураторов с Украины молодые люди готовились к диверсиям и терактам, в частности отрабатывали задачи подрыва зданий органов внутренних дел и прокуратуры в городе Барановичи.
Участников экстремистской ячейки задержали в начале декабря 2023 года, у них изъяли самодельное взрывное устройство и материалы для изготовления взрывчатки.
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Алина Юрчак