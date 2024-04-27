В Совете Федерации предупредили НАТО о последствиях агрессии против Белоруссии

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При агрессии НАТО против Белоруссии республика соединится с Калининградской областью для совместного отражения нападения. Об этом заявил член Совета Федерации, представляющий Крым, Сергей Цеков.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сенатор предупредил, что в случае каких-либо провокационных действий Североатлантического альянса и белорусской оппозиции они потеряют гораздо больше, чем могли бы приобрести в ходе гипотетического конфликта на территории Белоруссии.
Цеков подчеркнул, что тем, кто задумывается о провокациях, следует соразмерять соотношение сил и реакцию на агрессию России и Белоруссии. Он также напомнил, с какой скоростью продвигались по Европе фронты Советской армии в 1944 году, отметив что русские и белорусы, объединившись, будут действовать так же стремительно.
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