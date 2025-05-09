Александр Лукашенко и его сын Николай прибыли в Кремль

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл в Кремль для участия в параде, вместе с ним приехал его сын Николай, сообщает RT.
Всего в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 80-летию Победе в Великой Отечественной войне, примут участие около 30 иностранных лидеров, включая глав Китая, Бразилии, Сербии, Китая, Вьетнама, Боснии и Герцеговины, Кубы, Египта, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо и ряда других стран.
Кроме того, по Красной площади пройдут расчёты из тринадцати стран, в том числе — из Республики Беларусь, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Лаоса и Монголии.
Военный парад в честь дня Победы начинается на Красной площади в 10 утра.
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Кроме того, по Красной площади пройдут расчёты из тринадцати стран, в том числе — из Республики Беларусь, Китая, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Мьянмы, Лаоса и Монголии.
Военный парад в честь дня Победы начинается на Красной площади в 10 утра.
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Лев Каштанов