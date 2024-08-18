Александр Лукашенко назвал своего сына Николая мужественным человеком

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает своего младшего сына Николая мужественным человеком. Он уверен, что в случае необходимости тот сможет защитить свою страну.
В интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» белорусский лидер сказал, что доволен характером сына, рад, что он растёт мужественным человеком, способным на поступок. Президент также сказал, что считает Николая слегка оппозиционно настроенным по отношению к своему отцу.
Он также назвал Николая хорошо образованным человеком, отметив, что он «блестяще» окончил школу. Президент Белоруссии рассказал, что его сын хорошо владеет английским языком, получает образование на английском языке по специальности биотехнология. Лукашенко уточнил, что Николая учится в Пекинском университете и Белорусском государственном университете по совместной программе и получит дипломы обоих вузов.
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«Он вполне может меня слегка покритиковать», — сказал Лукашенко.
Он также назвал Николая хорошо образованным человеком, отметив, что он «блестяще» окончил школу. Президент Белоруссии рассказал, что его сын хорошо владеет английским языком, получает образование на английском языке по специальности биотехнология. Лукашенко уточнил, что Николая учится в Пекинском университете и Белорусском государственном университете по совместной программе и получит дипломы обоих вузов.
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