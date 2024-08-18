Лукашенко: Путин и российские войска «снесут украинцев» в Курской области

Фото: сайт Кремля
Российские войска и Владимир Путин «снесут украинских военных», вторгшихся в Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В разговоре с информационным агентством БелТА белорусский лидер задался вопросом, зачем вообще украинская армия атаковала российский регион и теряет там самых подготовленных элитных бойцов. По его мнению, операция ВСУ в Курской области обречена на провал, равно как неизбежно поражение Украины и на других участках фронта.
Белорусский президент подчеркнул, что украинцы и сами это осознают. Уходя на фронт, они понимают, что идут в одну сторону. По мнению Лукашенко, дальнейшая эскалация конфликта может привести к печальному итогу для украинской государственности.
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«Империю эту ещё никто и никогда не побеждал и не победит», — сказал Лукашенко, имея ввиду Россию.
Белорусский президент подчеркнул, что украинцы и сами это осознают. Уходя на фронт, они понимают, что идут в одну сторону. По мнению Лукашенко, дальнейшая эскалация конфликта может привести к печальному итогу для украинской государственности.
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Александр Бойцов