Лукашенко сделал очередное заявление по Украине

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Напав на Курскую область, киевский режим повышает ставки в расчете получить лучшую позицию, если начнутся переговоры, но в настоящее время такая тактика не сыграет. Об этом заявил глава РБ Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1».
«Так и Запад говорит, на Украине об этом мечтают. Но встает другой вопрос: в такой ситуации и в подобных кто с ними будет вести переговоры? Поэтому идти на повышение ставок <...> — это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит», — считает белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко говорил, что Киев провоцирует Москву на применение ядерного оружия. Международное сообщество также заявляло, что выступает против эскалации конфликта на Украине.
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