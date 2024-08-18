Лукашенко раскрыл планы на западной границе

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Если возникнет такая необходимость, Минск с Москвой изменят оборонительные планы по защите западной границы Союзного государства на наступательные, заявил в беседе с телеканалом «Россия» белорусский президент Александр Лукашенко.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром – Прим. ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — прокомментировал глава РБ.
Ранее Лукашенко заявлял, что киевский режим своими действиями в Курской области специально провоцирует российскую сторону на применение ядерных вооружений. Политик подчеркивал, он уверен, что РФ «снесет» украинских радикалов из своего региона.
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Никита Кротов