Александр Меркурис: Зеленскому отказали во всех просьбах в ходе визита в Европу

Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский получил отказы в ответ на все свои просьбы во время недавней поездки в Европу. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, глава киевского режима вернулся после визита в Европу с ощущением полной неудачи. Встреча контактной группы в Рамштайне была отложена во многом из-за того, что на неё не поехал лидер США, главного союзника Украины, Джозеф Байден, отметил эксперт в своём блоге на YouTube. По сообщениям европейских СМИ, эта встреча, вероятнее всего, и вовсе не состоится.
По словам аналитика, перед Зеленским захлопнулись все двери. Во-первых, западные союзники так и не дали ему добро на нанесение ударов вглубь территории России дальнобойными ракетами. К тому же, он не сумел добиться для Украины ускоренной процедуры вступления в НАТО, пояснил Меркурис. Кроме того, глава киевского режима не получил от европейцев больше оружия, как просил. Немцы и британцы сказали, что их арсеналы пусты, а больше денег они ему тоже дать не могут, заключил эксперт.
Читайте также:
На Западе заявили о панике Зеленского после отмены Рамштайна
Стали известны требования Зеленского к Шольцу
Аналитик Меркурис: Зеленский оказался в невыносимом положении из-за США
Александр Бойцов