Стали известны требования Зеленского к Шольцу

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул два требования во время своей недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
В частности, украинский лидер попросил разрешения на удары вглубь Россию, для чего, по его словам, потребуются ракеты Taurus. Кроме того, украинский президент выступил за ускоренное вступление Украины в НАТО.
Однако Берлин проигнорировал эти просьбы. Шольц не отверг их прямо, но и не дал положительного ответа.
Ранее Министерство обороны Германии усомнились в том, что Украина начнет контрнаступление в ближайшее время.
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Однако Берлин проигнорировал эти просьбы. Шольц не отверг их прямо, но и не дал положительного ответа.
«Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего "плана победы". В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», – отметил военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала.
Ранее Министерство обороны Германии усомнились в том, что Украина начнет контрнаступление в ближайшее время.
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Александр Климов