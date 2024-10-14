Владимир Зеленский срочно отправился в Европу после того, как стало известно об отмене контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», чтобы добиться поддержки по вступлению в Евросоюз и гарантий безопасности. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис во время трансляции на ютуб-канале «Duran». По его словам, «Рамштайн» воспринимался Зеленским как решающая встреча.
«Встреча в Рамштайне строилась как решающая встреча, на которой Зеленский собирался снова представить свой план победы. Теперь встреча не состоится. <…> Зеленский потерпел неудачу с американцами, так что теперь он ездит по Европе и пытается заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность», — пояснил он.Меркурис отметил, что теперь Зеленский решил акцентировать свое внимание на Европу, чтобы получить ускоренное вступление в ЕС. Однако, по словам эксперта, многим странам союза не нравится будущее с Украиной в Евросоюзе, так как она грозит экономической катастрофой.
«Кроме того, он обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев европейцы не в состоянии дать, так что это конец», — подчеркнул аналитик.Читайте также:
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