Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский прямо сейчас оказался в совершенно невыносимом положении. Причина этого заключается в нежелании Соединённых Штатов выполнять его просьбы, больше напоминающие требования.
Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его мнению, американцы бросят Украину, так как у них есть более актуальные и тревожащие проблемы. Им необходимо обращать внимание на эскалацию на Ближнем Востоке, на усиление Китая и другие проблемы.
Меркурис пояснил, что украинский президент понимает, что ему необходимо пойти на мирное соглашение с Россией, но из-за страха неминуемой расправы от радикальных группировок в стране он каждый раз вынужден заявлять о нежелании садиться за стол переговоров.
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«Европа далеко, а Зеленский находится в невыносимом положении. В глубине души он знает, что ему следует делать, но он этого не выполнит», — сказал эксперт.
Меркурис пояснил, что украинский президент понимает, что ему необходимо пойти на мирное соглашение с Россией, но из-за страха неминуемой расправы от радикальных группировок в стране он каждый раз вынужден заявлять о нежелании садиться за стол переговоров.
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Александр Бойцов