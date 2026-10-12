12 октября 2026, 22:56

Вучич заявил, что вещание RT в Сербии помогает сохранять свободу выбора СМИ

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Александр Вучич в интервью ведущей RT Balkan Марии Кордич высказался о работе телеканала RT в Сербии. Он назвал вещание RT вкладом в европейскую демократию и подчеркнул, что считает важным предоставлять гражданам возможность знакомиться с разными точками зрения.





По словам Вучича, наличие альтернативных источников информации позволяет людям самостоятельно формировать мнение о происходящих событиях. Он отметил, что гордится тем, что в Сербии сохраняется такая возможность, даже если позиция страны вызывает неодобрение за рубежом.





«Я горжусь фактом, что у нас существует свобода выбора, что вы можете слышать и видеть вещи из разных углов. И я считаю, что это сербский вклад в демократию в нынешней Европе, хотя многие хотят, будут трактовать этот факт по-другому и из-за этого меня будут осуждать и судить. И я счастлив, что я по этому вопросу успел сделать сам хотя бы маленький вклад», — заявил Вучич.