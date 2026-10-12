Песков: Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

12 октября 2026, 14:24

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев на самом деле хочет их провести. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.