Песков: Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов
Президент России Владимир Путин может дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев на самом деле хочет их провести. Об этом в беседе с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, это касается только дня голосования. Песков также отметил, что в настоящее время Кремлю нечего сказать по теме «энергетического перемирия», контакты по этому вопросу продолжаются.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Украине необходим новый руководитель. Политик подчеркнул, что Владимир Зеленский, вероятно, мог заключить множество соглашений, но пока этого не сделал. Последний, в свою очередь, в интервью для ABC News сообщил о своей готовности организовать выборы в стране. Однако он поставил условие — введение 60-дневного режима полного прекращения огня.
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