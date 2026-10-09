Песков анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в скором будущем. Его слова приводит РИА Новости.
Журналисты поинтересовались у Пескова, когда именно два лидера проведут телефонные переговоры. В ответ на этот вопрос представитель Кремля произнёс одно слово: «Скоро».
Помимо этого Дмитрий Сергеевич рассказал о планах возможного визита в Россию американских представителей. Он отметил, что Кремль пока не располагает информацией о том, что спецпосланник США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются приехать в Россию в октябре.
Ранее Владимир Путин заявил, что многие европейские страны проявляют по отношению к России более агрессивную политику, чем США. По его словам, американская сторона стремится к прекращению конфликта.
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