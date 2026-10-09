Песков анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа

09 октября 2026, 16:00

Фото: Istock/Oleksii Liskonih

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в скором будущем. Его слова приводит РИА Новости.