Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

06 октября 2025, 08:25

Фото: iStock/opolja

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытки решения украинского конфликта в 2021 году, пишет РИА Новости.