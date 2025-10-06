Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán заявила, что Польша и страны Прибалтики саботировали попытки решения украинского конфликта в 2021 году, пишет РИА Новости.
Она предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия, Литва и Польша активно выступили против этой инициативы.
Меркель отметила, что опасения этих стран касались общей политики ЕС по отношению к Москве. В итоге ее план не осуществился. Политик добавила, что после ее ухода с поста началась специальная военная операция.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: