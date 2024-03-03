Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

Фото: kremlin.ru
Германия начала подготовку к войне с Россией, об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного немецкого руководства о поставке Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.
Политик убеждён, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявит, что был не в курсе этих переговоров и пообещает разобраться в случившемся.
Однако, по словам Медведева, атаку на российские регионы может затевать даже не сам Шольц, а руководство Бундесвера.
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«Думаю, что сейчас начнётся обеление правящего в Германии политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе», — отметил Медведев.
Однако, по словам Медведева, атаку на российские регионы может затевать даже не сам Шольц, а руководство Бундесвера.
«Так что попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», — подытожил зампред Совбеза.
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Евгения Парфентьева