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Алиев: Азербайджан не планирует нападать на Армению, это инсинуации Франции

28 февраля 2024, 16:35
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

У Баку нет планов по нападению на Ереван, об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, его цитирует «АзерТадж».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что азербайджанская сторона не имеет никаких планов нападения на Армению и что это (противоположные заявления) инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона», — передаёт агентство слова Ильхама Алиева.

При этом, граничащие друг с другом страны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах. Так, 24 февраля в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска открыли огонь по азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. В Ереване же, в свою очередь, эту информацию опровергли и заявили, что это Баку обстрелял территорию Армении.

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#армения
#азербайджан
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Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России
28 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Новая стратегия научно-технологического развития страны утверждена указом президента России Владимиром Путиным. Текс документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства определил основные цели и задачи в сфере научно-технологического развития и установил меры поддержки со стороны правительства.

Прежде президент неоднократно указывал на то, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя технологиями. Он назвал науку двигателем прогресса и подчеркнул, что ее нужно развивать, чтобы улучшить качество жизни людей и безопасность страны в общем.

По словам Владимира Путина, к развитию собственных программ Россию подтолкнула враждебная политика Запада и санкционное давление.

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#россия
#политика
#президент
#меры
#путин
#наука
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В Совбезе РФ назвали самое агрессивное государство в современной истории
Патрушев: с 1945 года США свыше 150 раз нарушили суверенитет других стран
28 февраля 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

США – самое агрессивное государство в современной истории, которые с 1945 года свыше 150 раз нарушало суверенитет других государств. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.
Он также отметил, что за всю историю своего существования США более 800 раз организовывали враждебные акции против независимых государств, применяя при этом вооружение. Также страна принимала активное участие в более чем 100 вооружённых конфликтах.

При этом Патрушев добавил, что в США собрались «большие специалисты демонизировать действия России», которые убеждены, что все действия РФ нацелены на унижение интересов американцев.

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#сша
#россия
#безопасность
#политика
#страны
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Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной
28 февраля 2024, 17:02

Фото: iStock/Stadtratte

Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Я готов к жестким решениям относительно границы, но по согласованию с Украиной. Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше», — прокомментировал решение о вопросе границ Туск.

Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.

Совсем недавно жители Польши высыпали на землю около полутора тысяч тонн украинской кукурузы, а затем заблокировали железную дорогу и рассыпали украинское зерно, находившееся в поездах.

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#польша
#украина
#зерно
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Telegraph: Макрон застал Запад врасплох словами об отправке войск на Украину
28 февраля 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину застало страны Запада врасплох, пишет Telegraph.
«Уже не в первый раз самостоятельный подход Макрона застал врасплох нескольких союзников, включая Великобританию, которая заявила, что не планирует отправлять солдат на помощь Киеву. В НАТО сказали то же самое», — говорится в статье.

При этом большее раздражение слова Макрона вызвали у Германии. Автор материала считает, что французский лидер выступил с таким предложением, чтобы перехватить инициативу по Украине, когда конгресс США никак не может решить вопрос с дальнейшей поддержкой Киева.

Таким образом, издание полагает, что Макрон рискует оказаться в полной изоляции после своих заявлений об отправке европейский войск, которые никто не поддержал.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#сша
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#макрон
#солдат
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США готовят новое оружие для «следующей большой войны»
NI: боевые роботы и лёгкие танк М10 подготовят США к новым столкновениям
28 февраля 2024, 16:53

Фото: iStock/Serhej Calka

В 2024 году американская армия может внедрить ряд новых систем, которые подготовят страну к «следующей большой войне». Об этом сообщает издание The National Interest.
Отмечается, что в настоящее время ВС США активно модернизируются, чтобы адаптироваться к меняющемуся характеру военных конфликтов. Это позволит в будущем оказать противодействие таким сильным противникам как Китай и Россия.

Лёгкие машины поддержки пехоты M10 Booker необходимы для прокладывания пути механизированной пехоте. Танк оснащён орудием 105-мм калибра, пулемётом 12,7-мм калибра и лёгким пулемётом 7,62-мм калибра. Также у машины имеются специальные датчики, которые позволят вести бои в городских условиях.

Также в настоящее время разрабатывается БМП ХМ30, которая заменит более устаревшие M2 Bradley.

Кроме того, американская армия собирается внедрять беспилотные машины Robotic Combat Vehicle, которые смогут сопровождать пилотируемую технику и выполнять разведывательные задачи.

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#сша
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#вооружение
#конфликт
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В Европе готовятся к отказу от поставок российского газа через Украину
Представитель ЕК Макфи сообщил об отказе от поставок газа из РФ через Украину
28 февраля 2024, 16:37

Фото: iStock/NiseriN

Еврокомиссия активно готовится к полному отказу от поставок российского газа через территорию Украины. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи в ходе брифинга в Брюсселе.
На данный момент объём прокачки газа составляет 15 миллиардов кубометров в год. Ныне действующий контракт истекает в конце текущего года. Украина неоднократно заявляла, что не намерена продлевать его.

Сейчас поставки через Украину осуществляются в Австрию, Словакию, Чехию и Италию. В настоящее время в Еврокомиссии проводится работа по поиску возможности обеспечения этих стран газом с учётом прекращения поставок через территорию Украины.

Отмечается, что это позволят сделать газопроводы, которые идут в другие европейские страны, а также поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Макфи подчеркнул, что европейские власти убеждены в позитивном исходе этой работы, поэтому к концу действия контракта поставки можно будет остановить.

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#газ
#поставки
#европа
#украина
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Трамп серьёзно настроен на выход США из НАТО, заявил его экс-помощник Болтон
28 февраля 2024, 16:11

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп серьёзно настроен на выход страны из НАТО в случае своего переизбрания. Об этом заявил его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью газете Die Welt.
По его словам, Трамп не обеспокоен вероятным ослаблением Североатлантического альянса, поскольку не видит в нём смысла. Трамп отмечал, что США активно помогают Канаде и странам Европы в сфере безопасности, но взамен не получают ничего.

Также Болтон подчеркнул, что в ходе своего президентства Трамп отдал Пентагону приказ о проработке плана вывода американских сил из Германии.

Экс-помощник Трампа отметил, что действительно серьёзной проблемой для США является усиление связи между Россией и Китаем.

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#дональд трамп
#сша
#нато
#политика
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Соглашение о мире в Газе может быть достигнуто в ближайшие дни
28 февраля 2024, 16:08

Фото: iStock/Gilnature

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие несколько дней. Об этом 28 февраля заявил Президент Египта, Абдель Фаттах ас-Сиси. Он подчеркнул важность оказания помощи населению Газы после подписания этого соглашении, сообщает агентство As-Shorouk.
Египетский лидер также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать палестинцев, пока не будет создано Государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Он сказал, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с палестинским анклавом и всегда был готов оказывать помощь народу сектора Газа, даже в условиях вооруженного конфликта.

Соглашение о прекращении огня является важным шагом к обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Оно позволит прекратить вооруженные столкновения и насилие, а также создаст условия для восстановления разрушенной инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи населению. Кроме того, это соглашение может способствовать дальнейшему мирному урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.

Конфликти между Израилем и сектором Газа возобновился. В 7 октября 2023 года Израиль в ответ на ракетные удары ХАМАС атаковал сектор Газа.

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#помощь
#насилие
#израиль
#соглашение
#египет
#государство
#мир
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В Латвии хотят приравнять голосование на выборах президента РФ к поддержке СВО
28 февраля 2024, 16:00

Фото: iStock/Ruma Aktar

Латвия не может запретить голосование на выборах президента в посольстве России, но намерена приравнять участие в нём к поддержке СВО и разжиганию украинского конфликта. Об этом в беседе с местным изданием Delfi заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
Она подчеркнула, что власти страны не могут запретить россиянам, проживающим в Латвии, посещать своё посольство, а также контролировать, что они там делают, поскольку это будет вмешательством во внутренние дела России.

Однако Латвия никак не может поддержать эти выборы, поскольку они будут проводиться и на новых территориях России, которые не признаются Западом как часть РФ.

В связи с этим, в Латвии рассматривают возможность возбуждения уголовных дел за «оправдание войны» в отношении граждан, которые всё-таки пойдут голосовать.

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#латвия
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#сво
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