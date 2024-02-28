Алиев: Азербайджан не планирует нападать на Армению, это инсинуации Франции

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У Баку нет планов по нападению на Ереван, об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев, его цитирует «АзерТадж».
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. В ходе встречи Алиев заявил, что азербайджанская сторона не имеет никаких планов нападения на Армению и что это (противоположные заявления) инсинуации президента Франции Эммануэля Макрона», — передаёт агентство слова Ильхама Алиева.
При этом, граничащие друг с другом страны постоянно обвиняют друг друга в обстрелах. Так, 24 февраля в Минобороны Азербайджана сообщили, что армянские войска открыли огонь по азербайджанской армии вблизи населённого пункта Йеллиджа. В Ереване же, в свою очередь, эту информацию опровергли и заявили, что это Баку обстрелял территорию Армении.
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Евгения Парфентьева