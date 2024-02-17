Алиев: Азербайджан привержен мирному процессу с Армений

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, встретившийся в Мюнхене с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что его страна остается приверженной мирному процессу с Арменией. Об этом сообщает агентство АзерТАдж.
Азербайджанский лидер отметил, что мир в регионе «де-факто уже установился». Также он уточнил, что «азербайджано-американские отношения должны развиваться независимо от процесса нормализации отношений с Арменией».
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