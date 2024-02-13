Азербайджан заявил, что провел военную операцию в ответ на обстрел ВС Армении

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Подразделения войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана 13 февраля провели «операцию возмездия», разрушив армянский боевой пост на границе между двумя странами в ответ на провокацию ВС Армении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГПС.
В ГПС сообщают, что с территории села Неркин Ханд в Сюникской области ранее ранили азербайджанского военного снайперским огнем.
Сначала в Министерстве обороны Армении заявляли, что 13 февраля с 05:30 по местному времени (06:30 мск) подразделения армии Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям в районе села Неркин Ханд в Сюникской области. После армянская сторона обвинила азербайджанскую в смерти двух военнослужащих на границе.
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