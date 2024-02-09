Ильхам Алиев одержал победу на президентских выборах в Азербайджане

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Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила Ильхама Алиева победителем президентских выборов, подсчитав, что он получил поддержку 92,12% избирателей, передаёт Lenta.ru.
За него проголосовали 4 577 693 человека.
На втором месте оказался Захид Орудж с результатом 2,17%, а на третьем — Фазиль Мустафа с 1,98% голосов.
Российский президент Владимир Путин уже поздравил Алиева с победой, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
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