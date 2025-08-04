Михалков рассказал о неожиданном звонке Путина во время обеда с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин неожиданно позвонил режиссёру Никите Михалкову, когда тот находился на обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Михалков рассказал в своей программе «Бесогон» на телеканале «Россия 24».
Народный артист РСФСР поделился воспоминаниями о том моменте и отметил реакцию азербайджанского лидера, который присутствовал при звонке. По словам Михалкова, за день до встречи с Алиевым он просил у Кремля возможность переговорить с Путиным по телефону – и звонок состоялся именно в самый неожиданный момент.
По словам Михалкова, звонок Путина взволновал Алиева, после чего режиссёр спросил разрешения передать телефон азербайджанскому лидеру.
Ведущий «Бесогона» подчеркнул, что несмотря на меняющиеся времена, настоящее мужское начало, особенно на Кавказе, базируется на достоинстве, верности слову, порядочности и надежности – качествах, которые он связывает с благодарностью и честностью.
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