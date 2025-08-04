Михалков рассказал о неожиданном звонке Путина во время обеда с президентом Азербайджана

04 августа 2025, 17:02

Михалков рассказал о звонке Путина во время обеда с Алиевым

Владимир Путин и Никита Михалков (фото: Telegram @nikitabsg)

Президент России Владимир Путин неожиданно позвонил режиссёру Никите Михалкову, когда тот находился на обеде с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом Михалков рассказал в своей программе «Бесогон» на телеканале «Россия 24».