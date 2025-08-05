Названа дата подписания меморандума Армении и Азербайджана

05 августа 2025, 14:27

8 августа республики Армения и Азербайджан подпишут меморандум о взаимопонимании

Фото: istockphoto/Alexandra Bykova

Армения и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании 8 августа с посредничеством США, сообщает издание Middle East Eye, ссылаясь на региональные источники.