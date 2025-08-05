Названа дата подписания меморандума Армении и Азербайджана
Армения и Азербайджан планируют подписать меморандум о взаимопонимании 8 августа с посредничеством США, сообщает издание Middle East Eye, ссылаясь на региональные источники.
По информации источников, президент США Дональд Трамп примет в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна для церемонии подписания. Ожидается, что стороны также подпишут «письмо о намерениях», которое зафиксирует предварительные цели их сотрудничества.
В апреле Алиев обозначил два условия для подписания мирного соглашения с Арменией. Он заявил, что для достижения итогового мирного договора, состоящего из 17 пунктов, Армении необходимо внести изменения в Конституцию и исключить пункт о территориальных претензиях к Азербайджану.
Пашинян, в свою очередь, выразил готовность изменить Конституцию, если Конституционный суд не поддержит мирное соглашение с Азербайджаном. Он подчеркнул важность достижения мирного урегулирования конфликта и стремление Армении к этому процессу.
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