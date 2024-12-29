Алиев обратился к России с заявлением по поводу крушения борта AZAL

Ильхам Алиев (справа) (Фото: kremlin.ru)
Россия должна выплатить компенсации и наказать виновных в крушении азербайджанского самолёта близ Актау в Казахстане, заявил президент республики Ильхам Алиев в эфире AzTV.
«Мы открыто изложили российской стороне свои требования. <...> Это наши условия», — произнес Алиев.
Он отметил, что российская сторона должна признать ответственность за произошедшее, извиниться перед Азербайджаном и привлечь виновников инцидента к уголовной ответственности.
Алиев заключил, что одно из условий уже выполнено. Российский лидер Владимир Путин говорил со своим азербайджанским коллегой, принеся извинения, а также объяснив, что Грозный, где хотел сесть борт, обстреливался дронами ВСУ, а ПВО отражала атаку противника.
Крушение самолета Embraer 190 произошло в среду, 25 декабря, в западной части Казахстана.
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Никита Кротов