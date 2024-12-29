Алиев отверг версию о целенаправленном ударе по самолету AZAL

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)
Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что потерпевший крушение близ Актау лайнер Azerbaijan Airlines (AZAL) не был сбит умышленно, передают журналисты гостелеканала AzTV.
«Конечно, наш самолет был сбит не специально. Признать свою вину, своевременно принести извинения Азербайджану, считающемуся дружественной страной, и донести это до общественности — все это были меры и шаги, которые необходимо было принять», — произнес Алиев.Самолёт рейсом Баку — Грозный упал в Казахстане в среду, 25 декабря. Сообщалось о 38 погибших в результате трагедии. Перед падением пилоты доложили о происходящем, затем увели воздушное судно от жилой застройки во избежание еще больших жертв.
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