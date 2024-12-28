Президент Азербайджана Алиев назвал причину крушения самолёта AZAL

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Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве. Об этом заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Во время беседы он указал, что самолёт подвергся физико-техническому воздействию извне, о чём говорят пробоины на фюзеляже и лопастях крыльев. К тому же, по словам азербайджанского лидера, некоторые пассажиры и члены экипажа получили ранения ещё в то время, пока самолёт находился в воздухе.
Он подчеркнул, что после внешнего воздействия самолёт полностью потерял управление. Тогда борт был направлен в сторону Актау в Казахстане, где только благодаря исключительному мужеству и лётному мастерству экипажа сумел совершить аварийную посадку.
Ильхам Алиев также добавил, что для расследования причин авиакатастрофы в Баку будет создана специальная комиссия с привлечением международных экспертов. По его словам, она уже приступила к работе.
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Он подчеркнул, что после внешнего воздействия самолёт полностью потерял управление. Тогда борт был направлен в сторону Актау в Казахстане, где только благодаря исключительному мужеству и лётному мастерству экипажа сумел совершить аварийную посадку.
Ильхам Алиев также добавил, что для расследования причин авиакатастрофы в Баку будет создана специальная комиссия с привлечением международных экспертов. По его словам, она уже приступила к работе.
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Александр Бойцов