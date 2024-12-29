Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Алиева, окончательная версия авиакатастрофы станет известна после вскрытия черных ящиков. Он добавил, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами РЭБ.
Алиев заключил, что в результате огня с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.
Напомним, трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв. По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы.
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Алиев заключил, что в результате огня с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.
Напомним, трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв. По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы.
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Екатерина Коршунова