Названо количество погибших при крушении самолета в Южной Корее

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Тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее извлекли спасатели, передает Yonhap.
«По состоянию на 18:10 (по местному времени, по мск 12:10) пожарная служба объявила, что 176 человек были извлечены с места аварии в аэропорту Муан», — гласит публикация.Трагедия произошла на территории международного аэропорта Муан в воскресенье, 29 декабря. Лайнер, выполнявший рейс из Таиланда в Южную Корею, миновал взлетно-посадочную полосу, врезавшись в ограждение. На борту находился 181 человек. Кроме того, сообщалось об отмене всех рейсов в связи с произошедшим.
Перед этим стало известно, что сделала компания-собственник разбившегося лайнера. Подробнее в материале «Радио 1».
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Никита Кротов