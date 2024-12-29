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Названо количество погибших при крушении самолета в Южной Корее

Yonhap: 176 человек погибли при крушении самолета в Южной Корее
Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее извлекли спасатели, передает Yonhap.
«По состоянию на 18:10 (по местному времени, по мск 12:10) пожарная служба объявила, что 176 человек были извлечены с места аварии в аэропорту Муан», — гласит публикация.
Трагедия произошла на территории международного аэропорта Муан в воскресенье, 29 декабря. Лайнер, выполнявший рейс из Таиланда в Южную Корею, миновал взлетно-посадочную полосу, врезавшись в ограждение. На борту находился 181 человек. Кроме того, сообщалось об отмене всех рейсов в связи с произошедшим.



Перед этим стало известно, что сделала компания-собственник разбившегося лайнера. Подробнее в материале «Радио 1».

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#мир
#южная корея
#самолёты
#крушение
#смерть
#новости
Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли
29 декабря 2024, 14:24

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Алиева, окончательная версия авиакатастрофы станет известна после вскрытия черных ящиков. Он добавил, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами РЭБ.

Алиев заключил, что в результате огня с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Напомним, трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв. По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы.

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#трагедия
#судно
#человек
#крушение
#путин
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78.ru: семимесячный малыш скончался в Ленобласти
29 декабря 2024, 13:38

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семимесячный малыш умер в Ленобласти. Про предварительной версии, ребенок мог захлебнуться рвотными массами, пишет портал 78.ru. По информации журналистов, у мальчика было генетическое заболевание, а в ноябре он перенес операцию.
Накануне мама малыша покормила его и уложила спать, через полтора часа женщина заметила, что он не дышит. Мать не стала ждать медиков и повезла сына в медцентр, где он, к сожалению, скончался. Врачи попытались реанимировать маленького пациента, но тщетно.

В настоящее время идет проверка, выясняются причины случившегося.

Перед этим стало известно, за что задержали москвича. Отмечено, что фигуранту 33 года. Возбуждено уголовное дело.

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#мир
#россия
#дети
#смерть
#ленинградская область
#новости
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Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО
Mash: арестованного генерала Ивана Попова могут освободить и отправить на СВО
29 декабря 2024, 12:46

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что российское оборонное ведомство уже согласилось на это. На сегодняшний день Попов ожидает оформления документов.

Примечательно, что суд над ним продолжается.

Напомним, Ивана Попова арестовали 17 мая текущего года. Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, предназначенного для гуманитарной помощи. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей.

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#суд
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#минобороны рф
#сво
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Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета
29 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Все рейсы, включая внутренние, отменил южнокорейский международный аэропорт Муан после крушения лайнера Jeju Air, передает Чунан Ильбо.
«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — гласит публикация.
По информации корпорации аэропортов Кореи, приостановили регистрацию на рейс Jeju Air 7C341, который должен был совершить полет на Чеджу и другие.

Борт Boeing 737-800 рейсом Таиланд-Южная Корея влетел в ограждение, минуя взлетно-посадочную полосу, после чего — загорелся. Уточняется, что на борту рейса 7C 2216 находился 181 человек.

Перед этим сообщалось об увеличении количества жертв крушения воздушного судна в Южной Корее.

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#мир
#южная корея
#самолёты
#крушение
#новости
#рейсы
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Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичными ядами
СК РФ: погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали инсектицидами
29 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/Fedorovekb

Погибшие в селе Красная Сопка Красноярского края четверо детей более 10 часов вдыхали токсичные вещества из-за распыленных средств от насекомых. Об этом заявил ТАСС руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасии Артем Кротов.
По словам Кротова, токсические пиретроиды могли попасть в организм детей несколькими путями — через кожу и слизистые, при вдыхании, а также при употреблении загрязненной пищи. Представитель ведомства пояснил, что в организмах погибших детей выявили превышение в 2,5 тыс раз содержания белка тропонина, который является маркером повреждения сердечной мышцы.

Напомним, трагедия произошла в конце сентября этого года. Шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина продуктами из местного магазина. Из всей семьи выжили лишь родители.

Ранее сообщалось, что 20 детей отравились в кадетском училище в подмосковных Луховицах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#ск рф
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#смерть
#дети
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Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось
Число погибших при крушении самолёта в Южной Корее выросло до 124
29 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате крушения самолёта в Южной Корее выросло до 124 человек. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Подтверждение информации продолжается, добавили в агентстве. Уточняется, что двух человек удалось спасти. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, самолет мог упасть как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 29 декабря. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что компания-владелец разбившегося в Южной Корее воздушного судна принесла извинения за произошедшее. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#мужчина
#крушение
#южная корея
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ФСБ задержала россиянина, работавшего на украинскую разведку
Россиянина задержали за передачу Киеву фото объектов ТЭК Подмосковья
29 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/choochart choochaikupt

ФСБ по подозрению в госизмене задержала россиянина за передачу военной разведке Украины фотографий объектов ТЭК Подмосковья. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Согласно информации следствия, мужчина 1983 г. р. установил контакт через мессенджер с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и «по заданию куратора за денежное вознаграждение» собрал и передал снимки объекта ТЭК, который находится на территории Подмосковья.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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#уголовное дело
#сотрудничество
#мужчина
#минобороны
#сбу
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Компания-владелец разбившегося в Южной Корее самолета извинилась
Компания Jeju Air извинилась и пообещала установить причины катастрофы в Муане
29 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Gudella

Авиакомпания Jeju Air, самолет которой разбился в Муане в Южной Корее, принесла свои извинения за произошедшее. Об этом информирует агентство «Рёнхап».
В заявлении говорится, что компания прилагает все усилия для устранения последствий этой аварии. В Jeju Air добавили, что также работают над установлением причины произошедшей катастрофы.

По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей. Отмечается, что из всех пассажиров спасены лишь двое.

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#крушение
#южная корея
#погибший
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Число погибших при авиакатастрофе в Муане в Южной Корее выросло до 85 человек
29 декабря 2024, 07:33

Фото: iStock/porpeller

Число погибших при крушении самолёта в Муане в Южной Корее выросло до 85. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарные службы.
Уточняется, что из всех пассажиров спасены лишь двое. Ими оказались два члена экипажа самолета, одна женщина и один мужчина.

Согласно предварительной информации, воздушное судно могло потерпеть крушение как из-за погодных условий, так и из-за столкновения с птицей.

Граждан РФ на разбившемся самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца. В настоящее время ведутся спасательные работы.

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#крушение
#рф
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