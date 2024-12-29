Аэропорт Муан в Южной Корее отменил все рейсы после крушения самолета

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Все рейсы, включая внутренние, отменил южнокорейский международный аэропорт Муан после крушения лайнера Jeju Air, передает Чунан Ильбо.
«Все рейсы, которые должны были прибыть в международный аэропорт Муана в этот день, также были отменены», — гласит публикация.По информации корпорации аэропортов Кореи, приостановили регистрацию на рейс Jeju Air 7C341, который должен был совершить полет на Чеджу и другие.
Борт Boeing 737-800 рейсом Таиланд-Южная Корея влетел в ограждение, минуя взлетно-посадочную полосу, после чего — загорелся. Уточняется, что на борту рейса 7C 2216 находился 181 человек.
Перед этим сообщалось об увеличении количества жертв крушения воздушного судна в Южной Корее.
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Никита Кротов