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Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане

Фото: iStock/Tatiana rico

Фото: iStock/Tatiana rico

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж.
«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — указано в сообщении.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.



Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США одобрили кандидатуру российского посла в Вашингтоне
Лавров: США одобрили кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
25 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/Sven Loeffler

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам Лаврова, США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда дипломата на место службы планируется с учетом предстоящей 20 января инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, пояснил министр.

Лавров заключил, что временное отсутствие российского посла в Соединенных Штатах никак не связано с политикой и не является демаршем.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей
25 декабря 2024, 14:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям Владимира Зеленского, указав на то, что его мозг «непостижим для нормальных людей». Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Министр напомнил о позиции предводителя киевского режима по вопросу транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Зеленский заявлял, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет считаться «финансированием войны».

Однако при этом он готов был рассмотреть вариант, при котором за полученный газ из РФ европейские государства не платили бы до окончания спецоперации.

Ранее президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине возможным конфликтом, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#оплата
#министр
#интервью
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#путин
#рф
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Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе
25 декабря 2024, 14:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ ожидают скорейшего выздоровления пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Об этом пишет РИА Новости.
«Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.

По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#путин
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Алиев лично контролирует ситуацию с крушением самолета в Актау
25 декабря 2024, 12:57

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично контролирует ситуацию с крушением борта в Актау, из-за чего был вынужден прервать свою поездку в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
«Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Алиев узнал о трагедии, когда находился в воздушном пространстве России.

О крушении борта Azerbaijan Airlines рейсом Баку — Грозный в казахстанском городе Актау стало известно с утра в среду, 25 декабря. Предварительно, в самолете были более 60 пассажиров и пять членов экипажа. По информации Минздрава, 28 человек выжили.

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#азербайджан
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#крушение
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«Сплошное фанфаронство»: в США оценили будущее президентство Трампа
Болтон: при президентстве Трампа вероятность мирового кризиса резко вырастет
25 декабря 2024, 12:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

При втором президентстве Дональда Трампа резко возрастает возможность мирового кризиса, считает экс-советник новоизбранного американского лидера Джон Болтон. Об этом пишет Guardian.
В частности, Болтон сомневается, что Трамп является тем единственным политиком, способным урегулировать конфликты и «предотвратить третью мировую войну».

«Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть», — прокомментировал Болтон журналистам.
Собеседник подчеркнул, что познания республиканца в плане внешней политики «не очень». Будущий хозяин Белого дома, со слов его бывшего советника, не начитан и делает ставку на личные взаимоотношения. Именно это, по предположению Болтона, мешает политику владеть сложившейся ситуацией, что может привести весь мир к «беде».

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

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#мир
#сша
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#новости
#дональд трамп
#президент
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МЧС Казахстана сообщило о выживших после крушения самолета в Актау
25 декабря 2024, 10:17

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В результате крушения самолета и последовавшего за ним пожара в Актау предварительно зафиксированы выжившие. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Казахстана.
Напомним, что согласно сообщениям СМИ, пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау, расположенном на западе Казахстана.

До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее во Владикавказе в ТЦ «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и начался пожар на верхнем этаже. Погибла 57-летняя уборщица, работавшая перед открытием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
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#тц
#казань
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В России высказались о развитии отношений с Абхазией
Депутат Чепа: Россия рассчитывает на развитие дружественных отношений с Абхазией
25 декабря 2024, 09:01

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия рассчитывает на развитие партнерских отношений с Абхазией, передает «Лента.ру».
Парламентарий выразил надежду, что отношения между государствами «выстроятся». Чепа добавил, что республика продолжит привлекать российских туристов, и ситуация будет улучшаться ежегодно.

Абхазия должна остаться в поле друзей РФ, заключил депутат.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Абхазия является родной страной для РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#отношения
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#рф
#абхазия
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В США пришли в ужас от выходки Илона Маска
Politico: Маск заставил Конгресс пересматривать проект бюджета в канун Рождества
25 декабря 2024, 08:48

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск заставил Конгресс США пересматривать проект бюджета страны в канун Рождества, написав об этом более 150 сообщений на своей странице в соцсети Х. Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что данные действия Маска вызвали хаос в парламенте. Согласно информации издания, подход предпринимателя «быстро действовать и пробиваться» идет вразрез с политической культурой Штатов, которая заключается в отсутствии склонности к риску.

В материале Politico говорится, что подобные выходки Маска могут буквально «взорвать» все планы американских властей.

Ранее сообщалось, ​что Маск выступил с предложением провести аудит американской военной помощи Украине после окончания конфликта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#трамп
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Премьер-министр Армении пропустит саммит СНГ из-за коронавируса
Пашинян воздержался от участия в саммите СНГ из-за COVID-19
25 декабря 2024, 06:27

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет присутствовать на неформальном саммите лидеров СНГ в Ленинградской области из-за положительного теста на коронавирус.
Пашинян уточнил на своей странице в Facebook*, что диагноз был поставлен 23 декабря. Как только диагноз стал известен, премьер-министр изолировался и продолжил работать из дома.

К 25 декабря тест на ковид показал отрицательный результат, однако глава правительства решил воздержаться от участия в саммите, следуя рекомендациям коллег.

«До конца дня я приму решение, участвовать или нет завтра в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС», — заключил Пашинян.
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