Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане

Фото: iStock/Tatiana rico
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой, которая произошла в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж.
«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — указано в сообщении.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.
Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный
После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе
Дарья Осипова