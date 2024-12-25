Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям Владимира Зеленского, указав на то, что его мозг «непостижим для нормальных людей». Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».