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После крушения самолета в Актау выжили шесть человек. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что пассажирский самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау, расположенном на западе Казахстана. На борту упавшего в Актау самолета находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа.
До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.
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До этого сообщалось, что в связи с введением временных ограничений, аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.
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Дарья Осипова