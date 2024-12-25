Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев
Самолет авиакомпании Az Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение. Очевидцы запечатлели на видео момент резкого снижения лайнера, после чего он столкнулся с землей и загорелся. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РИА Новости».
На записи видно, как после удара на месте крушения поднимается черный дым.
На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц. Спасательные службы уже прибыли на место происшествия для оказания помощи и проведения расследования. С места крушения самолета под Актау эвакуировали 12 человек.
Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.
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На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Причиной аварии, согласно предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц. Спасательные службы уже прибыли на место происшествия для оказания помощи и проведения расследования. С места крушения самолета под Актау эвакуировали 12 человек.
Ранее во Владикавказе в торговом центре «Алания Мол» произошел взрыв, в результате которого выбило стекла и возник пожар на верхнем этаже. В результате трагедии погибла 57-летняя уборщица, которая работала там перед открытием.
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Дарья Осипова