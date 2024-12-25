Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ ожидают скорейшего выздоровления пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Об этом пишет РИА Новости.
«Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.
Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.
По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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