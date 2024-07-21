Алиев пообещал помочь заморским владениям Франции стать независимыми от Парижа

Фото: сайт Кремля
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал помочь заморским владениям Франции обрести независимость от Парижа, поддерживая их борьбу всеми ресурсами. Об этом сообщает агентство Azertag.
«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах», — заявил азербайджанский лидер.По его словам, Азербайджан будет предоставлять заморским территориям ресурсы до тех пор, пока они не станут свободными.
«Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить», — подчеркнул он.Ранее Франция заявляла, что Россия и Азербайджан якобы как-то связаны с беспорядками в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, где произошли столкновения между демонстрантами, полицией и французскими военными.
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