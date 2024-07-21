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Глава киевского режима Владимир Зеленский избегает долгого пребывания на Украине, потому что под ним «горит как на сковородке». Об этом на YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, все время просит денег и поддержки для республики у всего мира.
«Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский», — сказал эксперт.
Он добавил, что руководство страны довело ее до катастрофы, ведь Украина фактически является руинами. По мнению Соскина, власти сейчас отвлекают народ от всего происходящего в государстве.
«Не будет нефтепродуктов. <…> А раз не будет бензина и дизеля, что будет с вашими генераторами? <…> Значит генераторы будут без горючего, раз они будут без горючего сдохнет вообще все: остатки экономики на Украине, никакого ВВП не будет», — отметил Соскин.
Аналитик не исключил, что в августе в стране могут объявить о дефолте с учетом внешнего долга кредиторам в 20 миллионов долларов.
Соскин резюмировал, что «Зеленский является узурпатором» с 21 мая, поскольку его полномочия по конституции уже закончились.
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