Воевавших на стороне ВСУ солдат из Грузии начали вызывать на допросы в СГБ

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Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала вызывать на допросы солдат, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
«Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного секретного грифа»,- сообщает телекомпания.По данным издания, на днях также опрашивали Лаши Чигладзе, еще одного наемника, участвовавшего в конфликте на Украине. Уточняется, что опрос провели в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.
Ранее сообщалось, что США, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили ее интеграцию в Европейский союз. Заявлялось, что помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».
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