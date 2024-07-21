Глава киевского режима Владимир Зеленский избегает долгого пребывания на Украине, потому что под ним «горит как на сковородке». Об этом на YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, все время просит денег и поддержки для республики у всего мира.