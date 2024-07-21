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Эрдоган: ряд стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники

21 июля 2024, 17:53
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Ряд стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники, заявки идут одна за другой. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Какие именно страны закупают БПЛА, турецкий лидер не уточнил.
«В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас», – заявил Эрдоган.
Он также добавил, что Турция строит свой собственный самолет, разработала и отправила в космос свой спутник, и не намерена останавливаться на достигнутом.



Ранее Эрдоган Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также пообещал продолжить прилагать все возможные усилия для того, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.

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BBC сообщил, что Зеленский допустил переговоры с Путиным
21 июля 2024, 18:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с РФ, действующий в республике. Об этом сообщил телеканал BBC. Речь идет о так называемом втором саммите мира.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план <...>, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — сказал Зеленский.

Он добавил, что украинское руководство «будет говорить с теми, кто в России все решает». Ранее экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, говорил, что представители российской стороны должны принять участие во втором саммите по урегулированию конфликта на Украине.

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«Как на сковородке»: В Киеве обратили внимание на странное поведение Зеленского
Соскин: Зеленский все время уезжает, когда на Украине катастрофа
21 июля 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава киевского режима Владимир Зеленский избегает долгого пребывания на Украине, потому что под ним «горит как на сковородке». Об этом на YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, бывший президент Украины, чей срок истек 20 мая, все время просит денег и поддержки для республики у всего мира.
«Кто довел Украину до этого состояния? Зеленский», — сказал эксперт.

Он добавил, что руководство страны довело ее до катастрофы, ведь Украина фактически является руинами. По мнению Соскина, власти сейчас отвлекают народ от всего происходящего в государстве.

«Не будет нефтепродуктов. <…> А раз не будет бензина и дизеля, что будет с вашими генераторами? <…> Значит генераторы будут без горючего, раз они будут без горючего сдохнет вообще все: остатки экономики на Украине, никакого ВВП не будет», — отметил Соскин.

Аналитик не исключил, что в августе в стране могут объявить о дефолте с учетом внешнего долга кредиторам в 20 миллионов долларов.

Соскин резюмировал, что «Зеленский является узурпатором» с 21 мая, поскольку его полномочия по конституции уже закончились.

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#киев
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В ФРГ автора книги о Путине Зайпеля наказали якобы за гонорар из России
21 июля 2024, 17:44

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Немецкого публициста Хуберта Зайпеля, автора книги о Владимире Путине, исключили из союза журналистов. В качестве причины указано, что он якобы получил гонорар из России.
Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на заявление профессионального объединения немецких журналистов Netzwerk Recherche. Утверждается, что «биограф Путина» якобы получил в ноябре прошлого года гонорар из России в размере 600 тысяч евро.

В союзе посчитали, что это противоречит принципам журналистской честности и профессионализма, однако не пояснили, откуда у них информация и чем она подтверждена. Книги Зайпеля о российской политике и политиках в Германии сняли с продажи в декабре прошлого года, а ему самому грозит судебное разбирательство.

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#евро
#книги
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#информация
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Воевавших на стороне ВСУ солдат из Грузии начали вызывать на допросы в СГБ
21 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) начала вызывать на допросы солдат, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает телекомпания «Мтавари архи».
«Опрос Надима Хмаладзе и Важи Цецадзе по делу о попытке государственного переворота пройдет в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, так как они отказались явиться в СГБ. Солдаты не могут говорить подробности дела из-за наложенного секретного грифа»,- сообщает телекомпания.
По данным издания, на днях также опрашивали Лаши Чигладзе, еще одного наемника, участвовавшего в конфликте на Украине. Уточняется, что опрос провели в рамках расследования уголовного дела о беспорядках и госперевороте.

Ранее сообщалось, что США, помимо переноса военных учений с Грузией, заморозили оказание помощи республике и приостановили ее интеграцию в Европейский союз. Заявлялось, что помощь была ограничена ввиду того, что Грузия «движется по пути, отличающемуся от демократической повестки Евросоюза».

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#сша
#помощь
#опрос
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#грузия
#солдаты
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Байден попробует в последний раз спасти предвыборную кампанию на этих выходных
Bloomberg: Байден предпримет последнюю попытку спасти выборы в эти выходные
21 июля 2024, 17:36

Фото: РИА Новости/Стрингер

Отчаянную последнюю попытку по спасению своей предвыборной кампании предпримет американский президент Джо Байден. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Президент Джо Байден в эти выходные встречается с главными политическими помощниками, планируя вернуться к предвыборной кампании и предпринять последнюю отчаянную попытку спасти свою кандидатуру на переизбрание», — сказано в материале.

Байдена критиковали в том числе за его политику в отношении Украины, а теперь еще одним поводом для этого стали провальные, по мнению американских политиков и журналистов, дебаты главы Белого дома со своим оппонентом Дональдом Трампом.

Кроме того, многих, как и раньше, беспокоит состояние здоровья американского лидера.

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#сша
#джозеф байден
#выборы
#дональд трамп
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Армия Финляндии проводит учения у границ России с участием авиации
21 июля 2024, 17:05

Фото: IStock/Anna_Anikina

Армия Финляндии вместе с пограничниками проводят учения у границ России с применением авиации. Об этом со ссылкой на штаб Сухопутных войск сообщает ТАСС. Отмечается, что из-за этого до начала августа закрыли национальную трассу до КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленинградская область).
По данным издания, учения «Юг 2/24» начались сегодня, 21 июля, в них задействуют 1,7 тысяч военнослужащих, авиацию и 300 единиц техники.

На учениях Финляндия намерена отработать взаимодействие войск с пограничной службой и другими структурами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что МИД Финляндии заявил о желании пересмотреть морскую границу с Россией после сообщений о намерении Москвы перенести ее в одностороннем порядке.

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#учения
#мид
#законопроект
#финляндия
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Бербок полагает, что ФРГ не должна отказываться от размещения у себя ракет США
21 июля 2024, 16:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Отказ ФРГ разместить на своей территории американские ракеты был бы наивным. Об этом в беседе с изданием WAZ заявила руководитель германского МИДа Анналена Бербок. Политик отметила, что РФ якобы постоянно «расширяет арсенал».
«Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров... в том числе путем усиления сдерживания и дополнительного оружия противостояния», — сказала Бербок.

Она дополнила, что все прочее «было бы не только безответственным, но и наивным». Ранее сообщалось, что американские власти в 2026 году хотят разместить на территории Германии дальнобойные системы, а именно, ракеты SM-6, Tomahawk, а также «гиперзвуковое оружие».

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#мир
#фрг
#ракетная опасность
#сша
#новости
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Американские бомбардировщики B-52 совершили тренировочный полет над Финляндией
21 июля 2024, 15:41

Фото: istockphoto/AllenJMSmith

Тренировочный полет над Финляндией совершили два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщили в Минобороны Финляндской республики.
«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии во время учебных мероприятий в воскресенье, 21 июля», — говорится на сайте финского оборонного ведомства.

Там добавили, что в полете принимали участие два самолета заправщика США KC-135, а также один KC-46. Самолеты двигались на юг над Лапландией из Норвегии.

Как сообщали ранее в МО РФ, в воздух были подняты истребители, чтобы не допустить нарушение границы РФ американскими бомбардировщиками В-52Н.

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#мир
#сша
#финляндия
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Fox News: Возможная война с Россией чревата катастрофическими последствиями
21 июля 2024, 14:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

США взваливают на себя всё новые и новые обязательства перед Украиной. Это делает всё более вероятным военное столкновение с Россией, которое наверняка повлечёт за собой катастрофические последствия.
Об этом пишут обозреватели издание Fox News. Авторы публикации указывают, что Пентагон не имеет жизнеспособной долгосрочной стратегии для победы в таком конфликте, как, впрочем, до сих пор нет его и в украинском.

«Ни США, ни НАТО не обладают достаточным промышленным потенциалом для затяжной войны с Россией, не говоря уже о войне на два фронта с ней и с Китаем одновременно», — пишут авторы материала.

Москва уже неоднократно заявляла, что не представляла и не собирается представлять никакой угрозы ни для кого на Западе, а на Украине защищает исключительно свои интересы.

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#сша
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#пентагон
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