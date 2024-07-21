Эрдоган: ряд стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники

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Ряд стран Евросоюза заказали у Турции беспилотники, заявки идут одна за другой. Об этом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам в самолете по возвращению из непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Какие именно страны закупают БПЛА, турецкий лидер не уточнил.
«В частности, западные страны сейчас осуществляют один заказ за другим на наши беспилотные летательные аппараты. Я не буду говорить вам, какие это страны, но тот факт, что страны Европейского союза теперь предъявляют нам такие требования, показывает, как изменились времена. Это также радует нас», – заявил Эрдоган.Он также добавил, что Турция строит свой собственный самолет, разработала и отправила в космос свой спутник, и не намерена останавливаться на достигнутом.
Ранее Эрдоган Эрдоган заявил, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он также пообещал продолжить прилагать все возможные усилия для того, чтобы способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.
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