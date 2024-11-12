Алиев: увеличение поставок азербайджанского газа в Европу инициировала ЕК

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)
Еврокомиссия предложила увеличить объем поставок азербайджанского газа в Европу после начала российской спецоперации. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках климатической конференции ООН, которая проводится в Баку, пишет Politico.
По его словам, он встречался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле 2022 года, когда было подписано соглашение между ЕС и Азербайджаном о двойном увеличении поставок газа из страны.
При этом представитель ЕК никак не прокомментировал выступление азербайджанского лидера. На сегодняшний день ЕС добивается на переговорах в Баку подтверждения и укрепления заключенной сделки по поэтапному отказу от ископаемого топлива.
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«Им понадобился наш газ в связи с изменившейся геополитической ситуацией, и они попросили нас помочь», — сказал Алиев.
При этом представитель ЕК никак не прокомментировал выступление азербайджанского лидера. На сегодняшний день ЕС добивается на переговорах в Баку подтверждения и укрепления заключенной сделки по поэтапному отказу от ископаемого топлива.
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Элина Позднякова