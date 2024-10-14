Азербайджан отказался от предложения Армении о заключении мира частями

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Президент Азербайджана назвал далеким от реальности предложение Армении заключать мирный договор между двумя странами частями, не дожидаясь соглашения по тем пунктам, которые еще обсуждаются. Об этом он заявил на встрече с новым послом Бельгии в Азербайджане Жюльеном де Фрепо, о чем сообщила его пресс-служба. По его словам, прецеденты с таким подходом о подписании мирного соглашения ему неизвестны.
«Президент Ильхам Алиев отметил, что все пункты мирного договора равноценны, неотделимы друг от друга. С этой точки зрения, подчеркнул глава государства, странное предложение Армении "подписать все, что было согласовано, оставив несогласованные статьи на потом" далеко от реальности, и ему неизвестны прецеденты с таким подходом», — пояснили в пресс-службе азербайджанского лидера.Ранее сообщалось, что Азербайджан поставил Армению перед выбором: окончательно нормализовать отношения или же продолжить конфронтацию на всех уровнях. Соответствующий призыв опубликовал на своем сайте азербайджанский МИД. В заявлении отмечается, что Баку, в свою очередь, рассчитывает именно на нормализацию отношений между странами.
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