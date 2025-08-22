Алиев заявил о подготовке Азербайджана к войне, несмотря на желание мирной политики
Азербайджан продолжает наращивать военную мощь для обеспечения национальной безопасности. В то же время сохраняется приверженность мирному развитию. Президент республики Ильхам Алиев заявил во время встречи с жителями Кяльбаджара, что страна не желает войны, но должна быть готова к любым вызовам. Его слова передает «Интерфакс».
После завершения Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения была значительно увеличена, а вооруженные силы получили современные БПЛА, артиллерийские системы и новую авиационную технику.
Алиев подчеркнул, что в современных условиях только собственная армия может быть гарантом безопасности государства.
«Мы не хотим войны. (...) Но мы в любой момент должны быть готовы к ней, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами», — сказал он.Алиев подтвердил приверженность Баку мирной политике, но отметил, что любая провокация против Азербайджана будет жестко пресечена.