Алиев заявил о подготовке Азербайджана к войне, несмотря на желание мирной политики

22 августа 2025, 01:32

Алиев: Азербайджан хочет мира, но должен быть в любой момент готов к войне

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджан продолжает наращивать военную мощь для обеспечения национальной безопасности. В то же время сохраняется приверженность мирному развитию. Президент республики Ильхам Алиев заявил во время встречи с жителями Кяльбаджара, что страна не желает войны, но должна быть готова к любым вызовам. Его слова передает «Интерфакс».





После завершения Второй Карабахской войны в 2020 году численность сил специального назначения была значительно увеличена, а вооруженные силы получили современные БПЛА, артиллерийские системы и новую авиационную технику.



Алиев подчеркнул, что в современных условиях только собственная армия может быть гарантом безопасности государства.





«Мы не хотим войны. (...) Но мы в любой момент должны быть готовы к ней, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами», — сказал он.