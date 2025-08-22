«Самый лучший и любимый на свете человек»: Актриса Ольга Дибцева показала романтическую фотосессию с мужем
Ольга Дибцева показала романтическую фотосессию с мужем и тепло высказалась о нем
Актриса Ольга Дибцева устроила романтическую фотосессию с мужем и призналась, что всегда мечтала о таком мужчине, как её нынешний супруг. Звезда фильма «Холоп» показала новые снимки с бизнесменом Евгением, добавив к посту теплые слова.
Ольга опубликовала серию трогательных черно-белых фотографий. На кадрах актриса обнимает избранника и с нежностью смотрит ему в глаза. Она сопроводила публикацию признанием, что того самого «идеального» мужчину, о котором мечтала с 16 лет.
«Мечтала о таком как Женя мужчине с 16 лет, а встретила только недавно. Самый добрый, сильный, веселый, умный. Самый-самый лучший и любимый на свете человек. Каждый день благодарю Бога за нашу встречу и нашу любовь», — сказала она.Блогеры и коллеги высоко оценили откровенность Дибцевой, назвав пару красивой и пожелав им бесконечного счастья.
В начале года «Радио 1» передавало слова Ольги о тяжелом разводе с мужем. Актриса объявила о расставании с Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, но их брак распался через четыре года после рождения девочки.
По словам Ольги, у нее никак не получалось найти общий язык с бывшим супругом. При этом она верила, что сохранять брак с человеком, которого не любишь, не стоит.
«Быть несчастной ради ребенка — это дисфункциональная история, потому что он всё равно не будет счастлив. Будет чувствовать, что мама с папой друг друга не любят, а где-то вообще уже ненавидят», — говорила она.Но Дибцева не осталась одинокой надолго. В 2024 году звезда «Холопа» расписалась с бизнесменом Евгением и вскоре родила еще одну дочку.
