«Самый лучший и любимый на свете человек»: Актриса Ольга Дибцева показала романтическую фотосессию с мужем

22 августа 2025, 00:01

Ольга Дибцева показала романтическую фотосессию с мужем и тепло высказалась о нем

Ольга Дибцева с мужем Евгением (Фото: Instagram* @dibulik)

Актриса Ольга Дибцева устроила романтическую фотосессию с мужем и призналась, что всегда мечтала о таком мужчине, как её нынешний супруг. Звезда фильма «Холоп» показала новые снимки с бизнесменом Евгением, добавив к посту теплые слова.





Ольга опубликовала серию трогательных черно-белых фотографий. На кадрах актриса обнимает избранника и с нежностью смотрит ему в глаза. Она сопроводила публикацию признанием, что того самого «идеального» мужчину, о котором мечтала с 16 лет.





«Мечтала о таком как Женя мужчине с 16 лет, а встретила только недавно. Самый добрый, сильный, веселый, умный. Самый-самый лучший и любимый на свете человек. Каждый день благодарю Бога за нашу встречу и нашу любовь», — сказала она.

