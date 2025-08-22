Парный байкерский образ на «Новой волне»: Алексей Воробьев впервые вышел на дорожку вместе с женой Аидой Гарифуллиной

22 августа 2025, 01:30

Актер Алексей Воробьев впервые вышел на дорожку вместе с женой Аидой Гарифуллиной

Алексей Воробьев (Фото: Instagram* @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина впервые вместе вышли на красную дорожку в качестве супружеской пары. Они скромно появились на фестивале «Новая волна» в Казани. Для совместного светского выхода пара выбрала парный байкерский образ в виде кожаных курток и белых футболок. «Лук» дополнили джинсы. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал «Starhit.ru».





Знаменитости прошлись по красной дорожке, держась за руки, однако не стали проявлять много нежности на камеру. Это не удивительно — они долго скрывали свои отношения и даже свадьбу сыграли тайно. Известно, что оба артиста принципиально избегают публичности, когда дело касается вопросов личной жизни.



Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы на «Радио 1» рассуждала на тему того, с чем связана такая «защитная стратегия».





«У столь амбициозных и нарциссичных людей хрупкое эго, и они уязвимы, когда на них рушится волна хейта или будет слишком много различных подколов», — предположила она.

Аида Гарифуллина (Фото: Instagram* @aidagarifullina)



«Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей, сильно хочется. Я безумно счастлив — это единственное, что я хочу сказать. Это даже не вопрос публичности, а того, что когда ты впускаешь людей, ведь не все будут радоваться. Так зачем они мне нужны? Мое счастье — это мое», — говорил он.