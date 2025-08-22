Новые правила медосвидетельствования водителей начнут действовать с марта 2027 года

22 августа 2025, 00:45

Фото: iStock/disqis

Министерство здравоохранения РФ уточнило сроки вступления в силу изменений в порядок медицинского освидетельствования водителей. Новые правила, включая изменение формы медицинского заключения, начнут действовать лишь с 1 марта 2027 года. Об этом сообщили в официальной пресс-службе Минздрава РФ.





Ведомство опровергло информацию некоторых СМИ о том, что изменения вступят в силу в ближайшее время. Уточняется, что с 1 сентября 2025 года никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму медицинской справки для водителей не предполагается.





«Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных», вступят в силу с 1 марта 2027 года», — говорится в сообщении.