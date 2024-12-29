В Госдуме высказались о виновниках крушения самолета в Казахстане

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Аварийную ситуацию для упавшего в Казахстане самолета создали дроны боевиков ВСУ в Грозном. Об этом журналистам RT заявил первый зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.
«Аварийная ситуация была создана украинскими дронами, и без их участия рейс Баку — Грозный спокойно приземлился бы в аэропорту назначения», — сказал парламентарий.
Журавлев предложил включить произошедшее в «гигантский список военных преступлений киевского режима», а также задать вопросы США, Владимиру Зеленскому и его окружению.
Перед этим президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к российской стороне с заявлением, где назвал несколько требований. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов