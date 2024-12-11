В президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок

Фото: iStock/mrjo2405
В президентском дворце экс-президента Сирии Башара Асада были найдены золотой замок и статуя верблюда, украшенная драгоценными камнями. Об этом пишет The New York Times.
«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями и золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в бывших владениях Асада обнаружили фотографию королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Помимо этого журналисты увидели тарелки от Chateau от Villeroy & Boch и чайник той же коллекции с украшением флага Сирии.
Многое, что находилось в президентском дворце, уже разграблено. В офисах отсутствовали телевизоры, а в конференц-зале нашли пустые коробки из под драгоценностей.
Читайте также:
В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов
Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Иван Мусатов