Захарова назвала обеспечение безопасности граждан РФ самым важным в Сирии сейчас

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала текущую ситуацию в Сирии, отметив, что в условиях нестабильности на первом месте стоит обеспечение безопасности граждан РФ. Об этом информирует РИА Новости.
«Сейчас самое важное — это безопасность наших граждан», — сказала она.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Развитие событий в Сирии продолжает вызывать обеспокоенность как на внутреннем, так и на международном уровне, российские власти активно следят за ситуацией.
Ранее житель Дамаска рассказал о ситуации в городе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова