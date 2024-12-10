В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии

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Израильская сторона не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, заявил в социальных сетях советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.
«Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела прошлого, но будет резко продвигать интересы своей безопасности», — гласит его публикация.Советник подчеркнул, Израиль выражает надежду, что новое руководство Сирии сосредоточится на развитии своих граждан, и у них получится восстановить и наладить связи с арабским миром.
Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
Перед этим аналитик Малек Дудаков рассказывал, снимет ли Вашингтон санкции с Сирии.
Также известно, какой приказ отдало своим боевикам новое сирийское руководство.
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Никита Кротов