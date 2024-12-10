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В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Израильская сторона не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, заявил в социальных сетях советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.
«Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела прошлого, но будет резко продвигать интересы своей безопасности», — гласит его публикация.
Советник подчеркнул, Израиль выражает надежду, что новое руководство Сирии сосредоточится на развитии своих граждан, и у них получится восстановить и наладить связи с арабским миром.



Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Перед этим аналитик Малек Дудаков рассказывал, снимет ли Вашингтон санкции с Сирии.

Также известно, какой приказ отдало своим боевикам новое сирийское руководство.

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#новости
Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
Додон: Санду вместо Брюсселя нужно было лететь на переговоры по газу в Москву
10 декабря 2024, 19:46

Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Бывший президент Молдавии Игорь Додон написал в своем Telegram-канале, что действующему главе государства Майе Санду в условиях энергетического кризиса нужно было лететь на переговоры в Москву.
По словам Додона, Санду не нужно было отправляться в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и Североатлантического альянса (НАТО) во время энергетического кризиса в стране. Он отметил, что президенту Молдавии надо как можно скорее отправляться в Москву и договариваться о транзите газа через Киев.

Додон также указал на необходимость формирования объединенного кризисного центра с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов.

Напомним, на сегодняшний день Майя Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом блока.

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Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
Путин: Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину
10 декабря 2024, 19:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина, России на сегодняшний день необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс «Орешник». Глава РФ отметил, что достаточное число современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.

Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Американист раскрыл, будут ли США снимать санкции с Сирии
Американист Дудаков: США не снимут санкции с Сирии до инаугурации Трампа
10 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут снимать санкции с Сирии минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, даже после прихода к власти республиканца существует много различных условий для снятий ограничений.
«То есть, если они согласятся на кооперацию с США, если они примут условия американцев, и, в частности, откажутся от любой конфронтации с Израилем и так далее, и при этом присоединятся к антииранской коалиции. Если этого не получится, я думаю, что американцы будут разыгрывать карту сепаратизма, а именно снятия санкций не будет, а продолжат и будут довольно активно поддерживать курдов в деле построения свободного Курдистана», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время словно в ожидании инаугурации Трампа находится и действующий президент США Джо Байден. Газета Politico пишет, что глава государства практически полностью пропал с радаров после поражения демократов на президентских выборах, сообщают argumenti.ru. Издание отмечает, что некоторые сотрудники Белого дома не видели американского лидера уже несколько недель.

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#сша
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#джо байден
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«Взяв город, дали свет»: очевидцы рассказали о происходящем в Сирии
10 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Сирии после взятия вооруженной оппозицией Алеппо в городе дали свет, начали раздавать хлеб и воду, привезли фильтры для очищения местной реки. Об этом рассказала Ирина Баракат, ссылаясь на слова друзей и родственников, которые остались в Сирии. По ее словам, по сравнению с событиями 2012-2014 годов «все не так страшно».
«Помню 2012-2014 годы, когда в стране были не просто подразделения свободной сирийской армии, а ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. — прим. ред.). Они кричали, что убьют всех русских. Сейчас все не так страшно, говорят наши, оставшиеся там. Взяв город, дали свет и воду. В Алеппо были сильные перестрелки, авиаудары. Потом они зашли, но все мирно. Начали хлеб, воду раздавать. Река была в ужасном состоянии, они завезли фильтры», — поделилась она в беседе с «Петербургским дневником».
Напомним, Ирина Баракат родом из Одессы. Она вышла замуж за сирийца и вместе с ним уехала в Сирию. В 2016 году в ее дом влетел газовый баллон с селитрой. Женщина закрыла собой своих детей и сильно пострадала, потеряв часть руки и ногу. Лечение Ирина проходила в Санкт-Петербурге, а в 2018 году попросила у президента России Владимира Путина российское гражданство, который согласился ей в этом помочь.

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Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов
10 декабря 2024, 17:31

Фото: istockphoto/TexBr

Новые сирийские власти приказали своим боевикам уйти из городов, передает Al Hadath, ссылаясь на источник в Департаменте военных операций, который сформировала бывшая оппозиция.
По информации департамента, скоро в гражданских районах развернутся новые подразделения, которые связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*, включая полицейских и силы внутренней безопасности.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Бывший президент республики Башар Асад сложил полномочия и перебрался с семьей в Россию. С критикой его действий уже выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Асада сравнили с бежавшим в свое время с Украины Виктором Януковичем.

Перед этим сообщалось, чем в Сирии занимаются США.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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Трамп сообщил, что Зеленский хочет прекратить огонь и заключить мир с Россией: что известно
10 декабря 2024, 17:11

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в интервью газете New York Post заявил, что Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключить мир с Россией. Что об этом известно расскажет «Радио 1».

Трамп заявил, что Зеленский хочет заключить мир с Россией


«Зеленский хочет заключить мир… Это что-то новое… Он хочет прекращения огня… Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — сказал Трамп после встречи в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.
Однако Трамп уточнил, что не обсуждал с Зеленским детали возможного прекращения огня, но добавил, что уже начал разрабатывать план для завершения конфликтной ситуации.

Президент США ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотят заключить мирное соглашение. Трамп также призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров между Москвой и Киевом.

В ответ на эти заявления, в Кремле сообщили, что внимательно изучили призыв Трампа.

«Для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновление диалога на базе стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся "на земле"», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский, комментируя заявления Трампа о том, что украинские власти готовы к прекращению огня, опроверг эту информацию, заявив, что Украина не намерена останавливать боевые действия.

Как и когда может закончиться конфликт на Украине


Ранее Зеленский заявлял, что конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года.

Кроме того, он говорил Трампу о том, что на Украине хотят мира, но, по его мнению, для этого нужно принудить к миру Россию. Чтобы это сделать, Украине нужно больше оружия, дальнобойных ракет и гарантии безопасности от НАТО.

При каких условиях может закончиться конфликт на Украине


В Кремле не раз подчеркивали, что военная операция завершится только после выполнения всех целей, поставленных Москвой.

В середине июня президент Российской Федерации Владимир Путин изложил свои условия для начала мирных переговоров. Он заявил, что диалог возможен только после того, как украинские войска покинут новые российские территории, а их статус, включая Крым и Севастополь, будет официально закреплен в международных соглашениях.

Кроме того, Украина должна отказаться от планов вступления в НАТО.

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В Госдуме призвали Абхазию перестать спекулировать на отношениях с Россией
Депутат Затулин призвал Абхазию перестать спекулировать на отношениях с РФ
10 декабря 2024, 16:37

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Основание для разговора о возвращении социальных выплат в Абхазии появится, когда страна перестанет спекулировать на отношениях с Россией. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с «Лентой.ру».
Согласно мнению депутата, Абхазия не уважает и собственные подписанные договоренности. По словам парламентария, у России нет оснований рассчитывать на верность Абхазии, учитывая поведение властей и оппозиции республики. Затулин призвал перестать спекулировать на отношениях с Москвой.

Напомним, еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Как сообщал Бганба, значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

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#соглашение
#выплаты
#рф
#абхазия
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Меркель назвала поставки в ФРГ газа из РФ давней взаимовыгодной традицией
10 декабря 2024, 16:12

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что поставки российского газа в Германию являются давней традицией и представляют выгоду для обеих сторон. Об этом информирует телеканал France 2.
Меркель назвала условия, при которых Берлин получал топливо по выгодной цене, «беспроигрышной ситуацией», которая «началась во времена холодной войны» и продолжилась в период ее пребывания у власти.

По словам экс-канцела, это является ошибкой.

Напомним, в конце ноября Меркель заявила, что не испытывает сожалений по поводу своего решения одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2» несмотря на протесты Соединенных Штатов Америки.

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#северный поток
#германия
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Стало известно, чем сейчас занимаются США в Сирии
WP: разведчики США и Пентагон разыскивают потенциальных партнеров в Сирии
10 декабря 2024, 15:53

Фото: istockphoto/icholakov

Потенциальных партнеров в Сирии разыскивают американский Пентагон, а также разведчики США. Об этом сообщают обозреватели газеты The Washington Post (WP), ссылаясь на источник.
По данным журналистов, Минобороны США принимает участие в коллективной работе с разведкой, чтобы оценить различные группировки в республике и понять, где потенциальные партнеры.

Перед этим сообщалось, что временное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир. Новоиспеченный руководитель пояснил, что пробудет в должности до весны грядущего года. Аль-Башир считает, что тогда в республике может закончиться переходный период.

До этого Аль-Башир занимал должность премьера в «правительстве национального спасения».

Конфликт в Сирии длится с 2011 года.

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#мир
#сша
#сирия
#война
#новости
#конфликт
#пентагон
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