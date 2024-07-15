«Алло, Зеленский, ни цента больше не получите»: Как Украина причастна к покушению на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Существует много разных предложений о причинах покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания. Многие уверены, что причиной акта агрессии могла стать позиция Трампа в украинском вопросе.
Он один из немногих политиков на Западе, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий и том, что при переизбрании сможет прекратить конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.
Однако политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» исключил такую причину.
Он поделился тем, что при любом раскладе окончание выборов В США не принесет России пользу.
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Однако политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» исключил такую причину.
«Нет, из-за этого не может, потому что это всего лишь один из пунктов, по которому у демократов с республиканцами могут быть разногласия, но чтобы это стало причиной покушения на Трампа — конечно, нет», — сказал эксперт.
Он поделился тем, что при любом раскладе окончание выборов В США не принесет России пользу.
«Кого-то умиляет, что он говорит, что за сутки остановит конфликт? Я не болею за Трампа в этих выборах, впрочем, как и за Байдена. Оба варианта хуже для нас. Вы считаете, что Трамп после избрания скажет: «Мы прекращаем финансировать Украину, алло, Зеленский, банда, вы слышите? Ни цента и ни патрона больше не получите»? Он же так не скажет. Он говорит о том, что за сутки остановит, а это значит, что он будет предъявлять ультиматум России по поводу остановки боевых действий, а вовсе не мирное решение с учетом всех сторон, с ликвидацией нацистского режима в Киеве», — заключил политолог.
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Анастасия Бондарева