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«Алло, Зеленский, ни цента больше не получите»: Как Украина причастна к покушению на Трампа

Политолог Дудчак: покушение на Трампа не могло быть из-за России
15 июля 2024, 12:25
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Существует много разных предложений о причинах покушения на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга в штате Пенсильвания. Многие уверены, что причиной акта агрессии могла стать позиция Трампа в украинском вопросе.
Он один из немногих политиков на Западе, кто открыто говорил о необходимости прекращения спонсирования военных действий и том, что при переизбрании сможет прекратить конфликт между Украиной и Россией за 24 часа.

Однако политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» исключил такую причину.



«Нет, из-за этого не может, потому что это всего лишь один из пунктов, по которому у демократов с республиканцами могут быть разногласия, но чтобы это стало причиной покушения на Трампа — конечно, нет», — сказал эксперт.

Он поделился тем, что при любом раскладе окончание выборов В США не принесет России пользу.

«Кого-то умиляет, что он говорит, что за сутки остановит конфликт? Я не болею за Трампа в этих выборах, впрочем, как и за Байдена. Оба варианта хуже для нас. Вы считаете, что Трамп после избрания скажет: «Мы прекращаем финансировать Украину, алло, Зеленский, банда, вы слышите? Ни цента и ни патрона больше не получите»? Он же так не скажет. Он говорит о том, что за сутки остановит, а это значит, что он будет предъявлять ультиматум России по поводу остановки боевых действий, а вовсе не мирное решение с учетом всех сторон, с ликвидацией нацистского режима в Киеве», — заключил политолог.

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#война
Орбан предложил ЕС план урегулирования конфликта на Украине
15 июля 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

По словам помощника премьер-министра, Орбан предложил лидерам стран ЕС пути урегулирования украинского конфликта по результатам своих встреч в России, США и на Украине.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.

«Если Европа хочет мира и имеет желание играть решающую роль в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, она должна сейчас изменить свой политический курс», — заявил советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам советника, премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии.

Он отметил, что «план Орбана» сейчас рассматривается каждым премьер-министром Евросоюза. По словам Балажа Орбана, в этом плане содержится «реалистичная оценка ситуации, достижимые цели и чёткий график» действий.

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Илон Маск назвал виновного в покушении на Трампа
Маск: Секретная служба США виновата в покушении на Трампа
15 июля 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск заявил, что секретная служба Соединенных Штатов Америки виновата в проблемах с безопасностью на митинге в Пенсильвании, где произошло покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости.
«Секретная служба виновата. И точка», — написал он в социальной сети X.

Так он прокомментировал появившуюся в интернете информацию о том, что Секретная служба обвинила полицию Пенсильвании в неспособности обеспечить безопасность крыши.

13 июля Трамп, в рамках предвыборной кампании выборов президента США в 2024 году, выступал на митинге в городе Батлер штат Пенсильвания. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в бывшего американского лидера. Им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Преступник был ликвидирован.

Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Поднялся окровавленный»: Политолог прокомментировал «подвиг» Трампа во время покушения
Политолог Дудчак: покушение на Трампа шикарно скажется на выборах в США
15 июля 2024, 12:24

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Чем ближе выборы в США, тем нервознее общественно-политическая ситуация в стране. Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который сразу был ликвидирован.
Многие эксперты уверены, что подобные «силовые методы» — это способ ведения предвыборной кампании в США.

Политолог, кандидат экономический наук Александр Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку в США.

«Скажется шикарным образом. Подарили Трампу джекпот. Он же теперь герой! Все, что его не убивает, делает его сильнее. Он же не как Байден, которые на месте падает по три раза. А это видите… упал, поднялся, окровавленный, руку — вверх, просто шикарно! Это скажется очень положительно», — поделился эксперт.

Однако он добавил, что расслабляться экс-президенту США не стоит.

«Но Трампу не стоит расслабляться, потому что если не застрелили один раз, не значит, что не будет попыток в будущем», — высказался политолог.

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Стало известно имя человека, погибшего во время стрельбы на митинге Трампа
15 июля 2024, 11:42

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Во время покушения на митинге в Пенсильвании пуля, которая предназначалась для Дональда Трампа, попала в 50-летнего мужчину по имени Кори Комператоре.
Он пожертвовал собой, чтобы спасти близких. Об этом рассказал СМИ губернатор Пенсильвании Джош Шапиро.

«Мужчина работал пожарным, у него осталось две дочери. По словам Шапиро, Комператоре был глубоко верующим человеком и по воскресеньям посещал церковь. Кроме того, он поддерживал Трампа», — говорится в материале.

Шапиро, говоря о погибшем, призвал власти США «снизить накал политических дискуссий и не опускаться до уровня ненавистнической риторики».

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Трамп привел детали его разговора с Байденом после покушения
Трамп: Байден любезничал во время разговора после попытки покушения
15 июля 2024, 11:21

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что действующий глава государства Джо Байден был очень любезен с ним во время телефонного разговора после попытки покушения. Об этом пишет газета New York Post, ссылаясь на интервью с Трампом.
«Он назвал его хорошим и сказал, что Байден был очень мил», — цитирует газета слова бывшего президента.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден поговорил по телефону с Трампом после инцидента со стрельбой на митинге экс-президента в Пенсильвании. Wall Street Journal со ссылкой на источник пишет, что разговор политиков был коротким и уважительным.

В субботу Трамп прервал своё выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. Его охрана уводит, и у него окровавлено ухо. Позже он заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.

Секретная служба США сообщила, что ликвидировала стрелявшего в сторону сцены. Погибли бывший пожарный и еще двое ранены.

Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Известно, что он находился на крыше производственного здания, расположенного примерно в 100 метрах от сцены, то есть за пределами территории, где проходил митинг.

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«Ненавижу Трампа»: как стрелок помогал больным, изготавливал бомбы и решился на убийство
Состоял в стрелковом клубе и помогал больным: как жил стрелявший в Трампа Крукс
15 июля 2024, 11:18

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Во время митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который был ликвидирован сразу после попытки убийства кандидата в президенты. О том, как жил убийца и почему он решился выстрелить в Трампа расскажет редакция «Радио 1».


Кто пытался убить Трампа


На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он являлся членом стрелкового клуба, сообщает телеканал CBS News. Журналистам удалось выяснить, что молодой человек был замкнутым и практически ни с кем не общался.
Знакомые стрелка рассказали, что он никогда не обсуждал политику и произошедшее стало для них шоком.


Крукс помогал больным


Мэтью Крукс работал в реабилитационном центре специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. Коллеги подозреваемого в покушении на убийство Трампа рассказали, что Крукс никогда не вызывал подозрений, был на хорошем счету, а его биография была безупречной.

При обысках у Крукса нашли материалы для бомбы


При обысках в доме Крукса были найдены приспособления для создания взрывчатого устройства. В настоящее время правоохранители выясняют, с какой целью Крукс держал у себя соответствующие материалы и как намеревался их использовать.


Трамп о покушении на него


По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, ему удалось выжить лишь потому, что он немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Политик добавил, что хотел продолжить выступление перед сторонниками на митинге в штате Пенсильвания, но агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».


Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа
Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа

Ликвидация стрелка


Стрелок находился примерно в 100 метрах от места проведения предвыборного митинга Дональда Трампа на возвышенной точке. Один из бдительных участников мероприятия увидел подозрительного мужчину на крыше и сообщил об этом полиции. Через несколько секунд раздались выстрелы. Дональд Трамп получил легкое ранение, так как пуля прошла по касательной. Один из сторонников республиканца погиб в результате стрельбы, еще двое человек получили ранения.

Ответным огнем снайпера ФБР стрелок был ликвидирован. Рядом с его телом нашли легкую полуавтоматическую винтовку AR-15.


Видео с признанием Крукса


Вскоре после ликвидации стрелка в Сети появилось видео, на котором Крукс сидит в салоне своего автомобиля и говорит о том, что ненавидит республиканцев и Трампа.

«Меня зовут Томас Мэтью Крукс. Ненавижу республиканцев, ненавижу Трампа, и угадайте что? Вы взяли не того парня», – заявил мужчина.

Однако правоохранители выясняют, на самом ли деле видео записано стрелком или громкие заявления сделал человек, в точности похожий на подозреваемого в покушении.

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Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным
15 июля 2024, 11:18

Фото: iStock/bbsferrari

Тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Об этом сообщает РИА Новости.
Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко отметил, что на борту тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона разместят до 8 пусковых установок. Уточняется, что скорость ракеты будет небольшой, при этом ее стоимость составит порядка 500 тысяч рублей.

Согласно информации источника, испытания данного катера уже проходят.

Ранее сообщалось, что в РФ создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Робот предназначен для поражения живой силы и техники противника.

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Рогов заявил, что ВСУ потеряли 80% территорий, взятых при контрнаступлении
15 июля 2024, 10:55

Фото: iStock/dr_evil

Достижения контрнаступления, которое было проведено боевиками Вооруженных сил Украины летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, на сегодня освобождено больше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях. Он добавил, что в ходе контрнаступления летом 2023 года боевики ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике. Старомайорское было освобождено военными ВС РФ 10 июня.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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Трамп раскрыл причину промаха стрелка во время покушения
Трамп заявил, что избежал ранения благодаря чтению статистики по мигрантам
15 июля 2024, 10:13

Фото: РИА Новости/Никита Шохов

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что избежать пулевого ранения ему помогло чтение таблицы со статистикой по нелегальной миграции. Об этом сообщает издание New York Post.
По словам экс-президента, его ждал летальный исход, если бы он не повернул голову немного вправо, чтобы прочитать таблицу с упомянутой статистикой. Трамп заключил, что намеревался продолжить выступление на митинге, однако агенты Секретной службы увели его, поскольку «это было небезопасно».

Напомним, в субботу вечером, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика. Одна из пуль попала в ухо Трампа. Стрелка ликвидировали. 22 июля состоятся слушания по данному делу.

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