«Алло, Зеленский, ни цента больше не получите»: Как Украина причастна к покушению на Трампа

Во время митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Стрелком оказался 20-летний местный житель, который был ликвидирован сразу после попытки убийства кандидата в президенты. О том, как жил убийца и почему он решился выстрелить в Трампа расскажет редакция «Радио 1».