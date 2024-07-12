«Жесткие формы»: Баранец раскрыл, чем обернётся победа Байдена на выборах

Фото: сайт Кремля
Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, следует из результатов опроса исследовательской организации YouGov совместно с журналом Economist. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, что будет, если Джо Байден останется у власти в США.
Он добавил, что именно это не дает шансов России думать о том, что конфликт может завершиться какими-то переговорами.
Также Виктор Баранец сообщил, что люди в Америке не понимают, почему Украина находится в слабой позиции, если Байден отправляет туда огромные ресурсы.
Читайте также:
«Русские из Крыма — вон»: Что будет с конфликтом РФ и Украины, если к власти придет Трамп
«Рука Кремля»: почему Байден назвал Путина президентом Украины и как опозорил Америку
В США высказались насчет умственных способностей Байдена
«Что касается Байдена, если он останется у власти, значит, будет продолжение войны в еще более жестких формах, с дальнейшим погружением НАТО в этот конфликт. Продолжение войны будет с более усиленным участием американских контингентов. Будут формироваться новые контингенты в НАТО и в Европе, которые ясно нацелены на Россию», — поделился военный обозреватель.
Он добавил, что именно это не дает шансов России думать о том, что конфликт может завершиться какими-то переговорами.
Также Виктор Баранец сообщил, что люди в Америке не понимают, почему Украина находится в слабой позиции, если Байден отправляет туда огромные ресурсы.
«Люди не поймут, почему Байден выделил горы денег на Украину, а она до сих пор не победила Россию. Так что украинский вопрос и его нерешенность при гигантской затрате оружия и денег могут очень негативно повлиять на президентские перспективы Байдена. Я думаю, что они закончатся, если не в августе, то в сентябре. И мы уже знаем, что он уйдет с дистанции», — заключил Виктор Баранец.
Читайте также:
«Русские из Крыма — вон»: Что будет с конфликтом РФ и Украины, если к власти придет Трамп
«Рука Кремля»: почему Байден назвал Путина президентом Украины и как опозорил Америку
В США высказались насчет умственных способностей Байдена
Анастасия Бондарева