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«Жесткие формы»: Баранец раскрыл, чем обернётся победа Байдена на выборах

Военэксперт Баранец: Байден уйдет с дистанции президентской гонки в сентябре
12 июля 2024, 12:46
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Более 70% опрошенных американцев одобряют кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис в качестве замены действующего лидера страны Джо Байдена в предвыборной гонке, следует из результатов опроса исследовательской организации YouGov совместно с журналом Economist. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» рассказал, что будет, если Джо Байден останется у власти в США.

«Что касается Байдена, если он останется у власти, значит, будет продолжение войны в еще более жестких формах, с дальнейшим погружением НАТО в этот конфликт. Продолжение войны будет с более усиленным участием американских контингентов. Будут формироваться новые контингенты в НАТО и в Европе, которые ясно нацелены на Россию», — поделился военный обозреватель.



Он добавил, что именно это не дает шансов России думать о том, что конфликт может завершиться какими-то переговорами.

Также Виктор Баранец сообщил, что люди в Америке не понимают, почему Украина находится в слабой позиции, если Байден отправляет туда огромные ресурсы.

«Люди не поймут, почему Байден выделил горы денег на Украину, а она до сих пор не победила Россию. Так что украинский вопрос и его нерешенность при гигантской затрате оружия и денег могут очень негативно повлиять на президентские перспективы Байдена. Я думаю, что они закончатся, если не в августе, то в сентябре. И мы уже знаем, что он уйдет с дистанции», — заключил Виктор Баранец.

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В Госдуме предложили штрафовать губернаторов за неуничтоженный борщевик
12 июля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/telnyawka

В Государственной думе РФ планируют начать штрафовать глав регионов за упущения в борьбе с борщевиком. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение нижней палаты парламента фракцией ЛДПР.
Об этом сообщает «Парламентская газета». По словам одного из авторов инициативы заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Сергея Леонова, в последние годы во многих регионах страны выявляется всё больше случаев массового зарастания сельскохозяйственных земель сорными растениями, в том числе борщевиком, который очень быстро разрастается, а его семена способны храниться в почве годами.

В то же время, действующим законодательством штрафы за недостаточную борьбу с борщевиком Сосновского предусмотрены только для граждан и юридических лиц. Авторы законопроекта считают, что ответственность за вовремя не уничтоженный юборщевик должна возлагаться также и на органы местной власти.

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#законопроект
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«Русские из Крыма — вон»: Что будет с конфликтом РФ и Украины, если к власти придет Трамп
Военэксперт Баранец: Трамп решит конфликт между РФ и Украиной за 24 часа
12 июля 2024, 12:14

Фото: iStock/sb2010

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним урегулирование украинского конфликта. Орбан сообщил, что они с кандидатом в президенты США от партии республиканцев обсудили способы достижения мира и что в случае переизбрания Трамп «решит эту проблему».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» сообщил, что заявления Трампа по поводу быстрого прекращения конфликта между Россией и Украиной не имеют обоснований.

«Есть знаменитое выражение Трампа о том, что если он придет к власти, то закончит конфликт России и Украины за 24 часа. Это очень самоуверенное и мало чем обоснованное предположение. Потому что он не сказал, как ему это удастся», — сказал эксперт.

Он напомнил, что те предположения, которые Дональд Трамп делал ранее, не устраивают Киев.

«Однажды он сказал, что Украине все равно придется поделиться с Россией частью территории. Зеленский это категорически опровергает. У него есть одна киевская формула: русские из Крыма — вон, с Донбасса — вон. То есть полностью уйдите, русские, с территории Украины. Таким образом, такие заявления Трампа авантюрные, но в них мало трезво-умной доказательности», — сказал военный обозреватель.

По его мнению, в таких «мирных» заявлениях Трамп разделяет позицию Виктора Орбана, который во время своих визитов к лидерам стран призывал остановить боевые действия.

«Эти заявления Трампа идейно подходят взглядам Орбана, потому что он во время своего визита и в Киев, и в Пекин, и в Вашингтон, и в Москву тоже исповедовал главное: нужно выходить на переговоры. В этой мысли есть что-то трезво-умное», — поделился полковник в отставке.

Дональд Трамп стремится помирить Киев с Москвой, что является, как сказал Виктор Баранец, позитивным моментом. Однако Россия пока не видит механизмов урегулирования конфликта и конкретных предложений.

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«Рука Кремля»: почему Байден назвал Путина президентом Украины и как опозорил Америку
Байден выступил на саммите НАТО и перепутал Зеленского с Путиным, подробности
12 июля 2024, 12:05

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден выступил на саммите НАТО, где сделал ряд скандальных заявлений. В своей речи он оскорбил президента России Владимира Путина и назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. О том, почему в Вашингтоне Байдену пророчат провал на грядущих выборах, и кто счел его выступление позором расскажет редакция «Радио 1».

Байден оскорбил Путина на саммите НАТО


Американский лидер попытался оскорбить президента России Владимира Путина, обвинив его во «вторжении на Украину».

«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — высказался Джо Байден.
Напомним, это не первый раз, когда президент США позволяет грубые высказывания в адрес Владимира Путина.

Прежде он называл российского президента «диктатором», «военным преступником». В ответ на это Владимир Путин пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало.


Президент США оговорился, назвав Зеленского Путиным


Во время саммита НАТО случился еще один конфуз. Джо Байден, передавая слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому, по ошибке назвал фамилию российского президента.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, в котором столько же мужества, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», – сказал Байден.

На этом его оговорки не закончились. Американский лидер позже также назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. На ошибки президента тут же обратила внимание мировая общественность, а его цитаты разлетелись по СМИ.


Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным
Байден: у меня нет причин разговаривать с Путиным


В Вашингтоне Байдену предрекли провал


Оговорки Джо Байдена на саммите могут привести к дальнейшему падению его поддержки со стороны демократов, пишет Telegraph. Авторы статьи заявили, что своими высказываниям лидер страны опозорил Америку и еще сильнее навредил себе.

«Сегодняшние события почти гарантируют, что еще больше демократов объявят о прекращении его поддержки», — говорится в статье.

Захарова назвала Байдена пророссийским кандидатом


Оговорки президента США на саммите прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она в шутку назвала Джо Байдена пророссийским кандидатом, которым управляет рука Кремля.

«Мне кажется, пресловутое "российское вмешательство в американские выборы" уже невозможно скрыть – налицо пророссийский кандидат, которым управляет "рука Кремля"», – написала дипломат в своем телеграм-канале.

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Украинский дипломат решила уволиться из-за скандала с мужем-миллиардером
12 июля 2024, 11:41

Фото: istockphoto / pcess609

Украинский дипломат подала в отставку из-за скандала, связанного с выездом её мужа за границу.
«Я приняла решение покинуть систему Министерства иностранных дел и подала заявление об отставке на имя министра Дмитрия Кулебы», — сообщила она.

Джапарова утверждает, что не нарушала закон и не злоупотребляла своим служебным положением в личных целях. Она считает несправедливыми и манипулятивными последние события, связанные с ее семьей.

Источник в правоохранительных органах сообщил 7 июля, что бывший бизнес-партнер украинского олигарха Игоря Коломойского и бывший акционер «Приватбанка» Геннадий Боголюбов мог незаконно выехать с Украины. Боголюбов мог выехать из страны через неофициальные пункты пропуска или использовать поддельные документы.

Ранее СМИ писали, что Боголюбова не выпустили за границу из-за возможного уголовного дела.В ноябре 2022 г. суд в Казани заочно арестовал Коломойского и Боголюбова по обвинению в присвоении 800 тыс. тонн нефти на сумму более 400 млн долларов, поставленных компанией «Татнефть».10 июля МВД объявило Боголюбова в розыск по ст. УК РФ, но по какой — не уточняется.

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В США высказались насчет умственных способностей Байдена
Bloomberg: ошибки Байдена вызывают сомнения в его умственных способностях
12 июля 2024, 11:27

Фото: IStock/Massimo Giachetti

Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.
Во время своего выступления на саммите НАТО в Вашингтоне президент США регулярно допускал ошибки. Сперва он навал оппонента Дональда Трампа своим вице-президентом и перепутал Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

В ходе предвыборных дебатов с Дональдом Трампом Байден также запинался, забывал и путал слова. В Белом доме сделали специальные заявление о том, что президент не страдает никаким расстройством и намерен продолжать участвовать в гонке.

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#сша
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#дональд трамп
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В Одессе сожгли два автомобиля военнослужащих
12 июля 2024, 11:25

Фото: istockphoto / mofles

В Одессе ночью сожгли два автомобиля военнослужащих. Об этом пишет Telegram-канал «‎Новости. Live».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Радостной. Иной информации не приводятся.

Ранее сообщения о поджогах машин в городе поступали 9, 10, 7 и 5 июля. Так местные жители пытаются бороться с насильственной мобилизацией. Многие военные наносят на свой автомобиль надпись — «Не ТЦК», показывая этим, что они не работают в военкомате.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал ногу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шольц отверг призыв Зеленского отменить все ограничения на применение оружия Запада
Bild: Шольц не согласился отменить все ограничения на применение ВСУ оружия Запада
12 июля 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призывы Владимира Зеленского отменить все ограничения на использование Украиной западного оружия. Об этом пишет Bild.
«Никто не собирается менять существующие требования и руководящие принципы — и на то есть веские причины. Наша задача — обеспечить максимальную поддержку Украине, но не допустить перерастания войны в войну между Россией и НАТО», — заявил Шольц после окончания саммита НАТО.

По его словам, для недопущения открытого конфликта между Россией и НАТО требуется мудрость, ясность и твердость.

Ранее Шольц заявлял, что никто не намерен менять правила ведения боевых действий в вопросе оружия, переданного в дар Украине

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#нато
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#рф
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Стало известно, как Макрон разгневал Францию
Spectator: Макрон разгневал политические силы Франции письмом после выборов
12 июля 2024, 10:19

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на саммите НАТО в Вашингтоне, обратился к французскому электорату в письме, которое вызвало гнев среди политических сил страны. Об этом сообщает Spectator.
«Находясь далеко отсюда, на саммите НАТО в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты. Это обращение к электорату — самое глухое заявление президента, который завел Францию в политическое болото», — говорится в статье.

В своем обращении французский лидер написал, что «никто не победил» на парламентских выборах во Франции, однако фактически большинство завоевали левые.

По данным издания, подобный шаг вызвал негодование среди правых и левых политических сил Франции.

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#нато
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Бразилия планирует пригласить Владимира Путина на саммит G20
12 июля 2024, 10:14

Фото: Сайт Кремля

Жоэл Соуза Пинту Сампайу, глава управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии, заявил, что власти страны планируют пригласить лидеров стран на саммит G20.
В числе приглашённых будет и президент России Владимир Путин.

«В ближайшие недели приглашения будут разосланы всем главам государств, которые примут участие в саммите», — цитирует Жоэла Соуза Пинту Сампайу издание.

При этом он не смог ответить на вопрос, были ли уже отправлены приглашения в столицы.

Ранее Владимир Путин заявил, что его участие в саммите G20 в ноябре 2024 года в Рио-де-Жанейро будет зависеть от ситуации в стране и в мире в целом.

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#владимир путин
#президент
#саммит
#бразилия
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